La crescita e le Borse

La crescita economica a livello mondiale ha nel complesso in questi mesi ancora un buon ritmo, nonostante il freno dei rincari e dei rallentamenti nelle catene di rifornimento. Uno dei fattori che contribuiscono a mantenere alto il livello delle Borse è proprio questa consistenza della ripresa economica. La crescita delle economie rimarrà sostenuta nella prossima fase? I listini azionari potranno ancora contare su questo fattore che ha rafforzato al loro interno la tendenza al rialzo? Se ne parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.30 e, in replica, alle 23.30. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Sascha Kever di PKB e Alberto Tocchio di Kairos. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.