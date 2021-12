I rincari e i colli di bottiglia per una parte dei prodotti e delle materie prime non hanno sin qui frenato più di quel tanto la crescita economica mondiale. È quanto emerge dai dati che riguardano a consuntivo i primi tre trimestri e le previsioni sull’intero 2021, quando manca meno di un mese al termine dell’anno. Le strettoie nelle catene di rifornimento, con relative penurie per alcuni beni, e gli aumenti dei prezzi hanno toccato una parte dei settori economici, ma la crescita economica è rimasta nel complesso buona; dunque l’allarme ampio e insistito che da mesi è presente su questi temi ha avuto spesso un carattere eccessivo. Questi problemi ci sono ma non derivano da una nuova crisi bensì, in modo non secondario, dalla forte risalita della domanda di beni e servizi dopo la caduta del...