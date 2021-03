Normalmente si risparmia nei tempi buoni e si spende in quelli cattivi. Invece, tra le tante anomalie della crisi attuale rispetto a quelle precedenti, c’è anche la massiccia dose di reddito non speso che si è accumulato soprattutto durante il primo lockdown, e in misura minore durante il secondo. Risparmi che, come spiegano gli esperti di Credit Suisse nello studio «Monitor Svizzera», pongono buone basi per una ripresa ad ampio raggio dell’economia elvetica entro la fine dell’anno.

«La pausa forzata dei consumi con ristoranti e negozi chiusi ha fatto sì che la famiglia media abbia messo da parte 3.000 franchi in più durante la prima fase di chiusure forzate, durata tre mesi, che corrisponde ad una quota di risparmio volontario sul reddito disponibile del 30%. Ciò si è reso possibile anche...