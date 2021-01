Lo sostiene un rapporto pubblicato oggi dall’autorità regolatrice britannica sui mercati (Fca) ripreso fra gli altri dal Financial Times, giornale di riferimento della City.

Il rapporto prende in considerazione la situazione fotografata a fine ottobre di 23’000 società finanziarie basate oltre Manica, identificandone 4000 in difficoltà, quasi tutte piccole o medie imprese: per “la debole resistenza” mostrata finora di fronte alla crisi e il conseguente “rischio elevato di collasso”.