Un anno fa, in chiusura di un 2020 segnato dalle ondate pandemiche, una parte consistente degli esperti sottolineava le molte difficoltà dei mercati del lavoro e prevedeva per quest’ultimi tempi di ripresa spostati molto in là nel tempo. Difficoltà ce ne sono state, ma i dati mostrano che i miglioramenti sono stati più veloci di quanto la parte più pessimista aveva indicato, dunque hanno dato sin qui ragione alla parte più ottimista degli esperti. I piani governativi di sostegno alle economie, la liquidità assicurata dalle banche centrali, la comparsa e la diffusione dei vaccini anti coronavirus, la capacità di adattamento e di reazione della gran parte delle imprese, sono tutti fattori che hanno contribuito alla ripresa economica che ha caratterizzato il 2021.

Il rimbalzo

La buona crescita economica...