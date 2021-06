La FED «è impegnata a usare tutti i suoi strumenti a sostegno dell’economia americana in questo momento difficile» per promuovere gli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi, si legge nel comunicato della FED.

Le condizioni finanziarie restano accomodanti. L’andamento dell’economia dipenderà significativamente da quello del virus. I progressi sulle vaccinazioni continueranno a ridurre gli effetti della crisi sanitaria sull’economia, ma i rischi sull’outlook restano», mette in evidenza la FED.

La FED ha inoltre comunicato che lascia invariato il piano di acquisti di asset a 120 miliardi di dollari al mese e che alza le stime di crescita per gli Stati Uniti al 7% per il 2021. Per il 2022 la crescita è prevista al 3,3%.