A una velocità di 15 miliardi di dollari al mese in meno di asset, la Fed arriverà a zero acquisti in otto mesi, circa nel luglio del 2022.

«La Fed è impegnata a usare tutti gli strumenti a sostegno dell’economia americana in questo momento difficile per promuovere gli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi. Con i progressi sulle vaccinazioni e il forte appoggio delle politiche varate, l’attiivtà economica e l’occupazione hanno continuato a rafforzarsi. I settori più colpiti dalla pandemia sono migliorati negli ultimi mesi», afferma la Fed. «L’inflazione è elevata e questo riflette in gran parte fattori che si prevede siano temporanei», mette in evidenza la Fed cambiando il linguaggio e osservando per la prima volta come i fattori alla base del balzo dei prezzi potrebbero forse anche non essere alla fine poi così temporanei.