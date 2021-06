La banca centrale statunitense Fed promuove le 23 maggiori banche americane, che superano con facilità gli stress test. Gli istituti possono assorbire complessivamente 474 miliardi di dollari (425 miliardi di franchi) di perdine in uno scenario di una recessione globale e con una disoccupazione americana al 10,75%. Anche in questo scenario severo, i ratio di capitale risultano il doppio dei requisiti minimi.

La promozione delle 23 maggiori banche da parte della Fed le libera dalle restrizioni sui dividendi e i piani di buy back che erano state imposte lo scorso anno a causa della pandemia. «Nell’ultimo anno la Fed ha condotto tre stress test con diversi ipotetici scenari e tutti hanno confermato che il sistema bancario è forte e posizionato per sostenere la ripresa in corso», afferma Randal Quarles, vicepresidente della Fed con la responsabilità per la supervisione.