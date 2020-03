La Federal Reserve scende in campo per limitare gli effetti negativi del coronavirus, e martedì ha tagliato i tassi di interesse di mezzo punto. Per rassicurare i mercati ha comunque sottolineato che «i fondamentali dell’economia statunitense restano solidi». Ma il coronavirus ha «cambiato materialmente l’outlook dell’economia americana», ha spiegato Powell.

Dal canto loro i mercati hanno accolto in maniera piuttosto fredda la mossa della Fed. Infatti martedì Wall Street ha perso il 2,15%, mentre ieri a metà seduta il Dow Jones era in rialzo di poco meno del 2%. Gli indici europei ieri hanno comunque chiuso in positivo: Zurigo ha guadagnato l’1,63%, Milano lo 0,91%, Francoforte l’1,19%, Londra l’1,45%. Ma come interpretare questa reazione piuttosto blanda dei mercati?

«A causa del coronavirus...