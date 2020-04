La pandemia di coronavirus ha creato a livello planetario una situazione economica drammatica, che non ha risparmiato neanche gli Stati Uniti. E la Federal Reserve continua ad intervenire per sostenere le aziende e il sistema finanziario, ma ha deciso che per il momento le misure adottate siano sufficienti e non rilancia.

Per questo l’istituto lascia i tassi di interesse invariati in una forchetta fra lo 0 e lo 0,25%, e annuncia che resteranno fermi ai livelli attuali fino a che non avrà fiducia che l’economia avrà superato il coronavirus.

La Fed si impegna a usare tutti gli strumenti a sua disposizione per l’economia, ha aggiunto la Banca entrale degli Stati Uniti.

«Noi manteniamo fermi i tassi - ha spiegato ieri sera il presidente dell’istituto Jerome Powell nella consueta conferenza stampa...