Tornando al periodo ora in rassegna (terzo trimestre 2021) gli esperti della Seco spiegano che il miglioramento è dovuto in primo luogo alle aspettative sull’evoluzione in generale dell’economia: il corrispondente sottoindice ha raggiunto 48 punti, cioè il valore più alto dall’inizio dei rilevamenti nel 1972.

Anche le prospettive in materia di mercato del lavoro mostrano segni di schiarita, in quanto l’indice della disoccupazione attesa (29 punti) ha quasi raggiunto il livello pre-crisi. Dai risultati del sondaggio emerge l’impressione che una congiuntura così positiva in futuro potrebbe giovare all’economia domestica delle persone interrogate: il sottoindice sulla situazione finanziaria attesa nei prossimi mesi si è infatti attestato a 3 punti, superando per la prima volta in sei anni la media di lungo periodo.