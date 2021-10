La fiducia dei lavoratori nel primo pilastro diminuisce

Gli svizzeri hanno sempre meno fiducia nell’AVS. Di conseguenza, la previdenza privata continua a guadagnare importanza, come mostra la quarta edizione del «Barometro delle pensioni» pubblicato da Raiffeisen. Secondo il nuovo studio, la maggioranza della popolazione svizzera punta piuttosto sulla responsabilità personale quando si tratta di previdenza. Questo d’altra parte ha un’influenza positiva sul comportamento previdenziale: più le persone si considerano responsabili, più è probabile che decidano di risparmiare tramite un prodotto del terzo pilastro. Il bisogno di pensare alla propria previdenza è aumentato anche in seguito alla crisi pandemica. «Con minori opportunità di spendere, le persone hanno avuto più tempo di pensare alla pianificazione pensionistica», hanno sottolineato gli autori dello studio.

Dallo studio, effettuato su un campione di 1.041 persone in Svizzera in collaborazione con l’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), emergono importanti differenze a seconda della fascia di età e della regione. Secondo il sondaggio più l’individuo è anziano, più si considera responsabile, mentre i giovani adulti si affidano più spesso allo Stato (e al primo pilastro). Inoltre, la responsabilità personale per la previdenza è più pronunciata nella Svizzera tedesca e meno nella Svizzera francese. Nella «domanda sulla fiducia», solo il 16% degli svizzeri ha dichiarato di affidarsi all’AVS per la previdenza di vecchiaia. La fiducia nelle casse pensioni è leggermente aumentata al 17,8%. Il maggior affidamento tuttavia viene fatto sulla previdenza privata attraverso il terzo pilastro, con una quota del 50,3% (la media tuttavia scende al 30% nella Svizzera italiana).

Rispetto agli altri anni c’è anche più consenso rispetto ad un adeguamento dell’età pensionabile: si è detto aperto oltre il 76% degli interpellati e solo il 21,5% vorrebbe mantenere lo status quo. Le opinioni differiscono, tuttavia, quando si tratta della forma: un aumento a 65 anni per entrambi i sessi è sostenuto da circa il 30%, mentre un altro terzo degli intervistati non vuole un’età pensionabile fissa. D’altra parte, lavorare oltre la pensione è un’opzione per sempre meno persone: più di un quarto degli intervistati non si immagina di continuare a lavorare dopo aver raggiunto l’età pensionabile regolare, e questo è tanto più vero per le classi di lavoratori più anziani. Nella previdenza professionale, invece, sono diventati più popolari i prelievi forfettari del patrimonio risparmiato nel fondo pensione invece di una rendita. Quasi il 15% degli svizzeri tedeschi e il 18% dei francofoni hanno detto che preferirebbero ricevere una somma forfettaria piuttosto che una pensione. Una possibile ragione è l’abbassamento dei tassi di conversione del secondo pilastro, ha detto Greber ai media.