In una fase resa difficile dal coronavirus, su un argomento come quello della disoccupazione occorrono ancor più la fedeltà a cifre e fatti e un robusto equilibrio nelle valutazioni. I contraccolpi economici causati dal virus hanno riflessi negativi anche sul mercato del lavoro, questo è chiaro. Detto questo, bisogna anche aggiungere che ciò è vero per tutte le economie e che occorre dunque non isolare la situazione della Svizzera da quella degli altri Paesi industrializzati, semmai è invece utile un raffronto del quadro elvetico con quello di altre realtà.

I numeri

I dati sulla disoccupazione resi noti nei giorni scorsi da Eurostat, ufficio statistico dell’UE, forniscono una fotografia che comprende i 27 Paesi dell’area ma anche altri importanti Paesi. I dati arrivano quasi tutti sino al novembre...