La voce è arrivata questa mattina come un fulmine a ciel sereno. Secondo il portale di informazioni finanziarie Inside Paradeplatz, UBS e Credit Suisse starebbero lavorando in vista di una fusione che potrebbe far nascere un nuovo megacolosso bancario. Il portale riporta che il presidente di UBS Axel Weber e quello di Credit Suisse Urs Rohner sarebbero in trattative, e Weber avrebbe già avvertito delle discussioni il ministro delle Finanze Ueli Maurer nonché la Finma.

Inside Paradeplatz cita fonti interne ai due istituti, nonché una fonte in seno alla società di consulenza americana McKinsey. Contattate dall’agenzia finanziaria AWP, le due grandi banche non hanno voluto commentare quelle che definiscono speculazioni dei media. La voce comunque non convince molti operatori ed esperti del settore...