Si tiene quest’oggi alle 14 «La città di domani», evento organizzato dal Congresso immobiliare Ticino al Palazzo dei congressi di Lugano. Ospite d’eccezione dell’incontro è Carlo Ratti, architetto e ingegnere, professore al MIT di Boston, il Massachusetts Institute of Technology, dove dirige il Senseable City Lab. Al centro dell’evento sarà proprio il tema della «sensibilità», intesa come continua interazione tra abitanti e tessuto urbano, per far sì che gli spazi non si riducano ad una mera variabile tecnologica.