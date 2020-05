Il coronavirus avrà molti effetti sul nostro sistema economico. Ne abbiamo parlato con Burkhard Varnholt, Chief Investment Officer del Credit Suisse.

Lei in una recente analisi ha detto che a livello internazionale passeremo da un processo di globalizzazione a uno di glocalizzazione. Cosa intende con questo termine?

«La lunga era dell'esternalizzazione dei processi produttivi in Asia è ormai alle spalle. Non voglio certo predire la fine della globalizzazione, ma in futuro sarà diversa. Soprattutto nei processi di produzione, molte aziende acquisteranno più componenti e prodotti a livello locale; inoltre terranno scorte più consistenti per proteggersi dai ritardi di consegna. La tendenza era già evidente prima della pandemia, come conseguenza del fatto che le differenze di salario e di costi totali...