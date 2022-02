Le operazioni militari della Russia in Ucraina hanno un forte impatto anche sui mercati delle materie prime, quale conseguenza delle sanzioni imposte da Stati Uniti ed Europa, delle controsanzioni che presumibilmente Mosca adotterà, e delle conseguenze indirette delle turbolenze di mercato in un quadro di incertezza e di accresciuta volatilità. Ciò tanto più visto che le pressioni inflattive sono già relativamente sensibili e che i canali logistici soffrono ancora di strozzature rilevanti. Anzi, certi aumenti dei costi, come quelli di trasporto, possono addirittura esacerbarli ed incidere sensibilmente sull’offerta di svariati tipologie di beni e materiali, a danno di imprese e famiglie.

Passando ai vari comparti, il petrolio ha registrato un incremento che lo ha riportato ai livelli dell’agosto...