Dopo il commercio mondiale e la tecnologia, il braccio di ferro USA-Cina inizia a colpire anche i mercati finanziari. Le società del Dragone stanno trovando nuovi ostacoli nel raccogliere capitali a Wall Street, attraverso offerte pubbliche iniziali (IPO) sulla piazza finanziaria più importante del mondo. In realtà, nel primo semestre di quest’anno tutto era filato liscio: ben 34 aziende cinesi hanno concluso il loro processo di quotazione a New York, raccogliendo complessivamente la cifra record di 12,4 miliardi di dollari. Le piazze finanziarie statunitensi, infatti, sono storicamente le preferite dalle società tech cinesi per la loro liquidità, profondità e facilità di quotazione.

Didi costretta ai blocchi

Ma il meccanismo ben oliato delle IPO tecnologiche cinesi a Wall Street si è improvvisamente...