«La luganese Credinvest ha gravemente violato gli obblighi»

L’autorità ha avviato un procedimento nei confronti della società nel novembre 2018, ricordano i funzionari bernesi in un comunicato odierno. Sussistevano infatti indizi di comportamenti scorretti in relazione al presunto caso di corruzione concernente l’azienda petrolifera statale venezuelana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

La Finma ha constatato che il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e la gestione dei rischi di Credinvest erano insufficienti. Tra il 2013 e il 2017 la banca ha violato gli obblighi di diligenza: ha identificato in maniera insufficiente i suoi clienti e aventi diritto economico, ha monitorato in maniera carente le transazioni da essi effettuate e ha documentato i processi in modo lacunoso, comunicando in maniera tardiva i sospetti emersi.