Una riunione della BCE attesissima a Francoforte (la prossima si svolgerà tutta in teleconferenza) che non ha convinto nessuno. Sicuramente non i mercati, che ieri pomeriggio, anche dopo l’annuncio del pacchetto di aiuti sfoderato per aiutare l’economia in questa fase difficile, hanno continuato a precipitare in caduta libera.

Christine Lagarde ha detto esplicitamente che non ripeterà il famoso «whatever it takes» (costi quel che costi) pronunciato da Mario Draghi nel 2012. Il Consiglio direttivo non ha poi tagliato i tassi, come stanno facendo le altre banche centrali. Il pacchetto di misure comprende invece ulteriori acquisti di obbligazioni entro fine anno per 120 miliardi di euro, con un ritmo mensile che passa così da 20 a 33 miliardi. I criteri per gli acquisti non cambiano ma «saranno...