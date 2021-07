La spinta all’energia verde è sempre più forte anche in Svizzera: mai come lo scorso anno sono stati installati così tanti impianti fotovoltaici. Tuttavia, per riuscire a sostituire i combustibili fossili e l’energia nucleare bisogna fare molto di più. Lo sottolinea l’associazione Swissolar, secondo cui nel 2020 la capacità fotovoltaica in Svizzera è aumentata di quasi il 50% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un nuovo record di 493 megawatt. Ciò corrisponde approssimativamente a una superficie di 0,3 metri quadrati per abitante. «Il 2020 con la pandemia è stato un anno da record ma il trend del fotovoltaico è ben consolidato sia in Svizzera sia in Ticino», ci spiega Maurizio Barbato, professore presso l’Istituto di Ingegneria Meccanica e Tecnologia dei Materiali della SUPSI. «Da anni...