l corso dell’oro in questi giorni ha registrato un’impennata. Dopo avere sfiorato i 1690 dollari l’oncia lunedì, record da sette anni, dopo il drammatico aumento dei casi di contagio in Italia, ieri ha corretto leggermente, ma restando a livelli elevati. Come considerare questo balzo, e quali sono le previsioni a medio-lungo termine? Lo abbiamo chiesto a due esperti della piazza...