La piazza economica svizzera perde attrattiva

La piazza economica svizzera continua a perdere attrattiva nel confronto internazionale. È quanto emerge da uno studio condotto dall’istituto tedesco ZEW per conto della fondazione Familienunternehmen, che la classifica al sesto posto su 21 nazioni industrializzate prese in considerazione. Nel 2018 era quinta e dieci anni fa seconda.

In testa si piazzano gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito e Paesi Bassi. Da un esame dei punti di forza e dei punti deboli emerge che la Confederazione gode ancora di buone condizioni in materia di fiscalità e di infrastrutture. Per quanto riguarda le tasse è addirittura in cima al podio.