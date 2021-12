«La piazza finanziaria elvetica sta facendo altri passi avanti»

Sulla piazza finanziaria svizzera negli ultimi anni si sono registrati pareri a volte molto diversi tra loro, alcuni molto critici e altri invece decisamente positivi. Qual è a suo avviso la situazione attuale complessiva della piazza elvetica?

«La piazza finanziaria svizzera è chiaramente in buona salute. L’andamento dei profitti è positivo, l’occupazione è stabile. In una situazione internazionale in cui non mancano le incertezze – pensiamo in questa fase soprattutto a quelle legate alla pandemia e alle tensioni geopolitiche – la Svizzera è un punto di riferimento in grado di dare certezze, sicurezza bancaria e finanziaria, un modello di servizi internazionali nel private banking in particolare. Non è più una questione di segreto bancario, si tratta ormai dell’ampia competenza presente nella...