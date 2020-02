Lukas Hässig, giornalista economico zurighese, è l’editore di Inside Paradeplatz, uno dei portali più aggiornati e informati attivi sulla più importante piazza finanziaria della Svizzera. Dal sito passano notizie, indiscrezioni, tendenze, scoop. «Credit Suisse aveva perso la capacità di lavorare», commenta Hässig. «I suoi dipendenti erano completamente assorbiti dalle voci che leggevano sulla stampa. La domanda che circolava ogni giorno presso la sede era ‘‘Thiam potrà rimanere o dovrà andarsene?’’. Capite bene che operare in una situazione simile era quasi impossibile». Una situazione conclusasi (forse) ieri, con le dimissioni del CEO franco-ivoriano. «Thiam aveva perso la fiducia della gente», prosegue Hässig. «Ha sbagliato strategia, soprattutto dal punto di vista della comunicazione. Non poteva non sapere degli spionaggi, eppure ha sempre sostenuto il contrario. Con il passare del tempo e con il gonfiarsi del caso, Thiam ha dunque smarrito la capacità di convincere il personale e il Consiglio di amministrazione. Negli ultimi giorni aveva unicamente il supporto degli azionisti. Dei suoi azionisti, i quali in parole povere, hanno detto ‘‘siamo noi a comandare, siamo noi a decidere’’. Una situazione assurda, una dimensione assurda perché - di fatto - veniva scavalcato in blocco tutto il CdA». Il giornalista zurighese saluta positivamente l’avvicendamento avvenuto ieri mattina, con Gottstein a prendere il posto di Thiam. «Credit Suisse è ben posizionato sul mercato svizzero», sostiene. «E ha la fortuna di avere al suo interno persone capaci, più innovative rispetto alla concorrenza. Il problema, all’interno della banca, era dunque solamente Thiam. Ha arrecato un danno di immagine e di credibilità notevole con tutti gli scandali venuti a galla negli ultimi mesi». (Approfondimento: «L’abbandono di Thiam, i dubbi su Rohner»)