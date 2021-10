La piazza finanziaria elvetica mantiene la sua leadership nella gestione di patrimoni. Un dato interessante e soprattutto non scontato, se si considerano i molti ostacoli che la piazza svizzera ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Il quadro è cambiato, ma sono emerse le capacità di reazione e di adattamento di una parte consistente degli attori della finanza elvetica. Da una parte ci sono stati ostacoli come la fine del segreto bancario per i non residenti, l’aumento della concorrenza di altre piazze, le normative più stringenti in campo finanziario, i costi che più di prima hanno fatto pressione sui margini operativi. Dall’altra parte il bagaglio di professionalità della finanza svizzera, l’economia che si difende meglio di molte altre, la moneta robusta, l’affidabilità del sistema Paese....