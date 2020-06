Per sostenere imprese e lavoratori alle prese con le chiusure forzate legate alla pandemia, il Consiglio federale ha stanziato finora un pacchetto di aiuti da circa 65 miliardi di franchi che, grazie alla sua rapidità ed efficacia, ha fortemente contribuito ad arginare l’aumento della disoccupazione e dei fallimenti aziendali. Tuttavia, con la riapertura delle attività, aiuti straordinari come la garanzia sui prestiti per le imprese (che hanno assorbito 42 miliardi) o l’orario di lavoro ridotto verranno gradualmente meno. Nascono diversi interrogativi riguardo a come Confederazione e Cantoni dovrebbero gestire la politica fiscale nei prossimi mesi. Proprio di questi temi si è occupata una conferenza virtuale organizzata dalla SUPSI con diversi esperti. La spesa pubblica infatti è un importante...