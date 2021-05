Nel primo trimestre del 2021 la produzione nel settore secondario svizzero, ovvero nell’industria e nelle costruzioni, è aumentata del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dopo tre trimestri consecutivi con il segno negativo, le cifre di produzione sono di nuovo in rialzo. Le cifre d’affari, la cui ultima crescita positiva era stata osservata nel quarto trimestre del 2019, sono aumentate del 2,2%. Questo è quanto emerge dai risultati provvisori dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Nell’industria, rispetto all’anno precedente, la produzione è cresciuta dello 0,1% nel mese di gennaio, ha registrato un incremento anche nel mese di febbraio (+1,7%) e anche nel mese di marzo (+12,8%). La forte crescita di marzo è in parte riconducibile al valore basso di marzo 2020, mese in cui sono state prese le prime misure di protezione contro la COVID-19. Complessivamente, nel primo trimestre 2021 la produzione è aumentata del 4,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Nel settore delle costruzioni, nel primo trimestre 2021 la produzione è rimasta agli stessi livelli del trimestre precedente. L’edilizia ha registrato un incremento della produzione (+1,9%), così come il genio civile (+0,6%). I lavori di costruzione specializzata hanno subito una flessione della produzione dell’1,0%.

Nell’industria le cifre d’affari del mese di gennaio sono diminuite dell’1,3% rispetto all’anno precedente, hanno segnato un aumento nel mese di febbraio (+0,2%) come anche nel mese di marzo (+10,7%). Anche per quanto concerne le cifre d’affari il netto incremento di marzo potrebbe essere in parte dovuto alle prime misure di protezione contro la COVID-19 adottate nel marzo dell’anno precedente. Nel complesso, nel primo trimestre 2021 le cifre d’affari sono aumentate del 2,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.