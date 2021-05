L’inflazione, o rincaro, è l’aumento dei prezzi al consumo. Dopo anni di livelli molto bassi nella gran parte del mondo, l’inflazione ora con la ripresa economica sta aumentando. Ciò attira l’attenzione di molti analisti e provoca alcuni timori su eventuali riflessi negativi per le Borse. Ma, concretamente, di che quantità di inflazione si sta parlando? E quante probabilità ci sono di vedere una fase di forte caduta delle Borse causata dall’inflazione? Per rispondere alla prima domanda, è utile guardare non solo agli ultimi dati, ma anche alle previsioni per l’intero 2021; per cercare di rispondere alla seconda domanda, è utile anche registrare le reazioni dei listini azionari alle recenti notizie sull’inflazione.

Dati e previsioni

L’attenzione sul rincaro si è ampliata in occasione del dato...