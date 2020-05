La risalita delle Borse dall’ultima settimana di marzo è stata notevole. Pur registrando ancora una certa volatilità legata alle vicende del coronavirus, le piazze azionarie hanno mantenuto una tendenza al recupero. L’indice borsistico mondiale MSCI ACWI in dollari quest’anno ha toccato il suo picco positivo poco dopo metà febbraio, a 290 punti. Poi, l’esplosione del coronavirus ha accentuato una caduta delle Borse che in parte probabilmente ci sarebbe stata comunque, come correzione dopo i molti rialzi. Si è arrivati così al minimo dell’anno dopo la metà di marzo, a 192 punti; in poco più di un mese l’indice mondiale ha perso il 33%. Ma da quel momento è iniziata la risalita. Ieri eravamo attorno ai 255 punti, quindi a -12% rispetto al picco positivo. In circa 40 giorni quasi i due terzi della...