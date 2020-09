La pandemia continua a far soffrire l’economia svizzera e il franco rimane forte: la politica monetaria espansiva va quindi proseguita. È la posizione della Banca nazionale svizzera (BNS), che ha oggi mantenuto invariata la sua rotta. La recessione viene considerata grave, ma un po’ meno di tre mesi or sono.

Nell’ambito dell’esame trimestrale della situazione economica e monetaria, l’istituto ribadisce inoltre la disponibilità a procedere a interventi più massicci sul mercato dei cambi, si legge in un comunicato. Questo perché, agli occhi degli economisti dell’istituto, il franco ha una «valutazione persistentemente elevata».

Gli interessi negativi introdotti nell’ormai lontano gennaio 2015 e ritenuti all’epoca una sorta di bizzarria temporanea continueranno quindi ad accompagnare la vita degli svizzeri, con i relativi problemi in vari ambiti: da quello ipotecario ai rendimenti degli investimenti, a partire da quelli delle casse pensioni.

La BNS rimane però ferma nella sua trincea, convinta che i vantaggi superino gli svantaggi. «La politica monetaria espansiva della Banca nazionale è necessaria per garantire condizioni monetarie adeguate in Svizzera e per stabilizzare l’evoluzione dell’economia e dei prezzi», scrive l’istituto guidato da Thomas Jordan. I bassi tassi di interesse assicurano condizioni di finanziamento favorevoli e, insieme alla disponibilità a intervenire sul mercato dei cambi, contrastano la pressione al rialzo sul franco.