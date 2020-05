Chi prima chi dopo, le aziende hanno ricominciato a lavorare, ma per tante la ripartenza è tutta in salita. Non fanno eccezione le associate di Swissmechanic, che rappresenta 1.400 PMI svizzere e 60.000 posti di lavoro nell’industria meccanica, elettronica e metalmeccanica (MEM), per un fatturato annuale che supera i 15 miliardi. Stando a un’inchiesta del centro di ricerca congiunturale Bak Economics, quasi la metà delle imprese (il 42%) ha problemi di approvvigionamento, mentre una su quattro ha difficoltà a gestire l’organigramma a causa di assenze per quarantena, malattia o cura dei figli.

«Bisogna premettere - spiega Nicola Tettamanti, presidente della Commissione economia di Swissmechanic e CEO della Tecnopinz di Mezzovico - che l’industria MEM arrivava da mesi già difficili: la crisi...