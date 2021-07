La ripresa dell’alimentare italiano dopo la discesa nell’anno del virus

Per il sistema Italia il settore alimentare è, non da oggi, di grande rilevanza. Lo è dal punto di vista del peso economico del settore, chiaramente, ma lo è anche per l’immagine legata al patrimonio di know how, alla capacità di continuare a fornire nel tempo prodotti di qualità. Un quadro di alcuni degli aspetti centrali dell’alimentare tricolore viene fornito ogni anno dal gruppo luganese Ceresio Investors e dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Unisg), che curano il Food Industry Monitor (FIM), l’Osservatorio sulle performance delle aziende italiane del settore. L’edizione 2021 di questo Osservatorio, la settima, è stata presentata nei giorni scorsi a Pollenzo, sede piemontese appunto dell’Unisg.

Le cifre

Introdotto da Gabriele Corte, direttore generale di Ceresio Investors,...