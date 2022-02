La risalita dell’economia globale e il passo veloce di Cina e USA

Per poter meglio valutare la crescita economica nell’ultimo biennio, segnato in ampia misura dalla presenza della pandemia, è opportuno vedere anche il saldo tra le cifre dei due anni considerati, il 2020 caratterizzato quasi ovunque da cadute e il 2021 in cui si è registrata invece una forte ripresa. Alcuni brevi esempi, sulla base dei dati dell’Outlook del Fondo monetario internazionale resi noti alla fine del mese scorso, possono rendere subito concreto il concetto del saldo biennale.

I dati FMI

Quando si vede che l’Italia nel 2021 ha avuto una crescita economica di ben il 6,2%, si tratta certo di una buona notizia, per la Penisola anzitutto ma anche per i Paesi che hanno molti scambi con essa, tra i quali la Svizzera; ma per completare il quadro bisogna dire che nel 2020 la caduta del Prodotto...