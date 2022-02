Espellere la Russia dal sistema SWIFT sì o no? L’Occidente, in merito, è diviso. Da una parte, la mossa darebbe un colpo duro, durissimo alle banche del Paese e alla loro capacità di commerciare oltre i confini della Confederazione. Dall’altra, però, agli occhi di molti la misura appare tanto, troppo drastica. E, soprattutto, potrebbe non sortire gli effetti sperati. Perché Mosca, in fondo, da anni è abituata alle sanzioni e – almeno all’apparenza – ha imparato a conviverci. A farne, addirittura, un punto di forza in termini di narrativa e consenso interno.

Cos’è il sistema SFIWT?Innanzitutto, a che cosa ci riferiamo quando parliamo di sistema SWIFT? Si tratta, stando davvero larghi, di uno standard per la sintassi nei messaggi finanziari o, meglio, è un codice di sicurezza assegnato dalla...