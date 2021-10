La scure microchip su Renault, 500 mila veicoli in meno

La crisi dei microchip mette i bastoni tra le ruote delle case automobilistiche. La mancanza di componenti costerà a Renault un calo della produzione per il 2021 di circa 500 mila veicoli. Il gruppo ha comunque confermato la previsione di raggiungere un tasso di margine operativo per l’intero anno, al 2,8% del fatturato.

Nell’ambito di questo quadro anche Nissan ha ridotto le stime sulla produzione globale di circa il 30% tra ottobre e novembre. Le nuove previsioni parlano di 263.000 autoveicoli per il mese in corso, e di 320.000 per quello successivo. L’insufficienza dei chip riguarda anche la Toyota, prima casa auto mondiale, che ha di recente annunciato un taglio compreso tra 100mila e 150mila unità in novembre, mentre Honda ha comunicato che l’output nazionale vedrà una riduzione del 10% a partire dal prossimo mese.