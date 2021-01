Il tema campeggia al centro della Davos Agenda 2021, la riunione virtuale del gotha finanziario che quest’anno deve rinunciare ai cocktail fra le nevi svizzere per accontentarsi di session sugli schermi. E rimbalza in Italia e a Francoforte, con il membro del comitato esecutivo Fabio Panetta che ritiene indispensabile «un sostegno prolungato da parte delle politiche economiche - sia monetarie sia fiscali - e un forte incremento degli investimenti produttivi».

«La ripresa è in qualche modo rallentata, ma non è deragliata» e «la speranza è ancora che il 2021 sia l’anno della ripresa», afferma la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, all’appuntamento del World Economic Forum (WEF). «La crescita nel quarto trimestre, per l’Eurozona, è negativa» e la stima per il primo trimestre 2021, secondo la stima media degli economisti, si ferma a 0,6%, la metà di quanto previsto a dicembre. La previsione continua ad essere quella di un ‘primo tempo’ nel 2021 con l’economia sorretta ancora dallo stimolo di bilancio, con la corsa ai vaccini e un’elevata incertezza. E poi - dice Lagarde - «se avremo attraversato il guado, le economie potranno riaprire».

La scommessa è sullo stimolo monetario - «saremo sul mercato ancora a lungo», conferma Lagarde - e su quello di bilancio. E sui fondi europei del recovery fund, legato a riforme e con una forte spinta sugli investimenti green e sul digitale. Panetta, nel suo intervento al 50esimo anniversario dell’Aiaf, l’associazione italiana che riunisce gli analisti finanziari, spiega che i Piani nazionali di ripresa e resilienza che i paesi europei sono chiamati a predisporre per accedere al fondi europei «sono una «occasione unica» ma devono fare un uso «accorto» dei fondi europei, cogliendo «questa opportunità con tempestività, ambizione e lungimiranza». Lagarde è ancora più tranchant, su un tema che vede l’Italia, e non solo, di fronte a uno sforzo erculeo di rinnovamento. Perché la ripresa dopo questa crisi sarà quella di un’economia profondamente diversa da com’era prima. «E’ una buona domanda» chiedersi come si eviterà che le risorse europee siano sprecate in consulenze, avvocati e trasferimenti alle imprese. «Per evitarlo dovremo - avverte Lagarde - misurare, assegnare rating, capire in maniera dettagliata e standardizzata chi fa cosa in quali settori».