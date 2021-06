La strada di listini azionari e valute

Le Borse principali rimangono a livelli elevati, spinte dalle politiche espansive delle banche centrali, dai piani governativi di sostegno alle economie, dalla ripresa economica in atto. I timori legati ad alcuni aumenti dell’inflazione e quindi ad eventuali risalite dei tassi di interesse sin qui hanno avuto effetti limitati sugli indici. Nella prossima fase i listini azionari manterranno dunque la tendenza di fondo al rialzo? In campo valutario negli ultimi mesi c’è stata una certa stabilità per quel che riguarda le monete maggiori. Quali sono le prospettive a questo punto per il dollaro USA, l’euro, il franco svizzero? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi, editorialista del Corriere del Ticino. Ospiti Walter Lisetto di Axion Swiss Bank e Sascha Kever di PKB. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.