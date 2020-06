La strada per la ripresa economica americana è «straordinariamente incerta», con il sistema finanziario che resta sotto stress a causa del coronavirus. La Fed ribadisce un quadro difficile per gli Stati Uniti nel suo rapporto semestrale al Congresso.

«Le debolezze del settore finanziario sono attese essere significative nel breve termine. Le tensioni finanziarie per le famiglie e le imprese legate allo shock di marzo creeranno persistenti debolezze», afferma la Fed riferendosi alla chiusura dell’economia decisa in marzo per il coronavirus.