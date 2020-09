Dal 2007 ogni anno il Global Innovation Index (GII) fornisce una fotografia del grado di innovazione presente a livello mondiale. L’indice è curato dalla scuola francese di management Insead, dalla statunitense Cornell University, dalla World Intellectual Property Organization (WIPO, agenzia che fa capo all’ONU). Nella classifica 2020, che è stata pubblicata all’inizio di questo mese, ci sono aspetti sia di stabilità che di movimento.

La stabilità riguarda soprattutto il podio del gruppo dei Paesi leader, con la Svizzera che si conferma al primo posto per il decimo anno consecutivo, seguita da Svezia e Stati Uniti. Il movimento concerne soprattutto l’area asiatica che si conferma in progresso, con la Corea del Sud che entra nella top ten avvicinandosi a Singapore, con Hong Kong in avanzata,...