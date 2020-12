Il livello dei prezzi in Svizzera è superiore della metà a quello medio nell’Unione europea: stando ai dati diffusi dall’Ufficio federale di statistica (UST), stabilito un indice di 100 punti per l’UE (27 Paesi), la Confederazione si rivela la nazione più cara del continente, con 155 punti, davanti a Islanda (153) e Norvegia (148).

Più staccate - nell’analisi basata su informazioni del 2019 - sono Danimarca (133), Lussemburgo (126), Finlandia (125) e Svezia (125). L’Eurozona (19 Stati) è a 105, la Germania a 111, la Francia a 109, l’Italia a 100. La vita costa meno in tanti altri Paesi, come per esempio Spagna (93), Grecia (82), Polonia (61) e Serbia (52). La classifica è chiusa da Albania (50), Macedonia del Nord (46) e Turchia (44).