Alla vigilia dell’apertura ufficiale del World economic forum, la Svizzera ha dato ieri il via alla serie di incontri con interlocutori politici di taglia. La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga, ha incontrato la numero uno della Commissione europea, la tedesca Ursula von der Leyen. All’incontro erano presenti altri due consiglieri federali, il ticinese Ignazio Cassis responsabile Affari esteri e Karin Keller-Sutter responsabile Giustizia e polizia. Oggi è previsto l’incontro tra Sommaruga e il presidente USA Donald Trump.

Il primo faccia a faccia

Il primo faccia a faccia ufficiale tra la presidente della Confederazione e la neopresidente della Commissione europea si è svolto, secondo le parole della stessa Sommaruga, «in un’atmosfera costruttiva». L’incontro è durato più a lungo del previsto, la presidente della Confederazione ne ha ricavato l’impressione che Bruxelles «è interessata a soluzioni», ma non ci sono stati annunci particolari.

È chiaro che l’accordo quadro tra Svizzera e Unione europea ha fatto parte dei temi principali dell’incontro, insieme alle migrazioni e al clima, argomento quest’ultimo ormai di casa al Forum. Dopo la ripetuta altalena e la mancata firma dell’accordo quadro – e a pochi mesi dalla nuova votazione popolare in Svizzera sulla libera circolazione – era inevitabile che di questo si parlasse anche qui a Davos. Sui punti specifici di divergenza tra Bruxelles e Berna, compreso quello sulle garanzie per il mercato del lavoro elvetico, non sono uscite novità, ma l’incontro ha preparato il terreno per altri contatti. Oltre ai tre temi citati, le due parti hanno parlato anche del capitolo del nuovo regolamento UE sulla sicurezza dei pazienti, che va toccare anche i prodotti medicali e l’export svizzero; su questo versante Berna chiede che vengano garantite come minimo le condizioni attuali.

Durante l’apertura ufficiale del Forum, questa mattina, prenderanno la parola il fondatore e presidente esecutivo del WEF, Klaus Schwab, e la stessa presidente della Confederazione. Dopo l’apertura è previsto l’intervento del presidente USA Donald Trump. E in giornata ci sarà un incontro fra Trump e Sommaruga, come lei stessa ha confermato. «Sarà un incontro diverso da quello con la presidente della Commissione europea, ma certamente parleremo, anche della questione del clima», ha detto Sommaruga rispondendo a una domanda che alludeva anche alle posizioni anti ambientaliste di Trump.

USA in scena

Il presidente USA viene da molti visto in effetti come il versante opposto dell’ambientalismo (rappresentato a Davos quest’anno anche dall’attivista svedese Greta Thunberg) e comunque come un esponente politico non favorevole a mediazioni con le posizioni che sottolineano la tutela dell’ambiente. C’è naturalmente attesa per vedere se Trump ne parlerà. Ma c’è attesa anche sulle parole che Trump pronuncerà o meno sul conflitto politico-militare con l’Iran e sulle tensioni in Medio Oriente.

Inoltre c’è il rilevante versante dei conflitti commerciali. Donald Trump sbarca quest’anno a Davos (è la seconda volta per lui, la prima nel 2018) dopo aver firmato con la Cina un’intesa che mitiga lo scontro con Pechino ma che non cancella tutti i dazi e lascia sul tavolo molti nodi. Una tregua, insomma, che è stata accolta bene dalle economie e dai mercati ma che certo da sola non rappresenta una soluzione dei problemi legati alla spirale di protezionismo esistente. Oggi, tra l’altro, al Forum ci sarà anche l’intervento del vicepremier cinese Han Zheng, un paio d’ore più tardi rispetto a quello del presidente USA; discorso pure atteso, considerando il quadro. Bisognerà anche vedere se Trump parlerà o meno del conflitto commerciale degli USA con l’Unione europea, e se nel caso su quest’altro capitolo ripeterà le minacce di dazi più duri o userà toni da distensione. La Svizzera, occorre ricordarlo, è interessata per parte sua a un accordo di libero scambio con gli USA.

©CdT.ch - Riproduzione riservata