La Svizzera è stata colpita meno di altri Paesi dagli effetti del coronavirus, la recessione in atto è diversa dalle altre, nei prossimi mesi vi sarà un forte rimbalzo: sono solo alcuni degli spunti che emergono dai commenti a caldo degli esperti, dopo l’annuncio del crollo di proporzioni storiche (-8,2%) del Prodotto interno lordo (PIL) svizzero nel secondo trimestre. Ecco in dettaglio le osservazioni degli specialisti:

Claude Maurer, Credit Suisse - Il calo del PIL è relativamente modesto secondo gli standard internazionali. Le ragioni sono tre: in primo luogo le misure di confinamento sono state meno drastiche che in Italia o in Spagna, ad esempio; secondo, i provvedimenti per attenuare gli effetti negativi del lockdown e della crisi di COVID-19 sono stati presi in modo rapido ed efficiente; terzo, la Svizzera dispone di un mix settoriale relativamente vantaggioso (prodotti farmaceutici, commercio di materie prime, ecc.).