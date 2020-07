Per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni entro dieci anni, l’azienda di Cupertino si è imposta una road map che comprende l’identificazione di nuovi modi per ridurre l’uso di energia nelle sue strutture aziendali, l’utilizzo di materiali a basse emissioni di carbonio e di materiali riciclati nei propri prodotti e anche ad innovare nel riciclo dei prodotti (ad esempio con l’uso dei robot per lo smontaggio dei dispositivi); sta investendo nelle foreste e in altre soluzioni basate sulla natura in tutto il mondo per rimuovere il carbonio dall’atmosfera. Si impegna con i governi, le aziende, le Ong e i consumatori di tutto il mondo per sostenere le politiche che rafforzano la protezione dell’ambiente e la transizione verso l’energia pulita. Infine, sta creando un ‘Impact Accelerator’ che si concentrerà sugli investimenti in imprese di proprietà di minoranze che portano a risultati positivi nella sua catena di fornitura e nelle comunità che subiscono in modo sproporzionato dei rischi ambientali. Questo acceleratore fa parte della recente iniziativa di Apple per l’equità razziale e la giustizia da 100 milioni di dollari, che si concentra su iniziative che riguardano l’istruzione, l’uguaglianza economica e la riforma della giustizia penale.