L’indice borsistico mondiale in dollari Msci Acwi quest’ultimo venerdì era a 389 punti, ancora in area massimi storici. Rispetto a un anno prima il progresso è di circa il 30% e in rapporto ai minimi toccati all’inizio della pandemia, nel marzo del 2020, il progresso è di oltre il 70%. Nonostante gli allarmi lanciati da più parti su imminenti grandi cadute, le Borse sin qui hanno continuato nell’avanzata. Certo, ci sono stati di tanto in tanto alcuni ribassi, come è inevitabile che sia perché i mercati non possono sempre e soltanto salire, ma la tendenza di fondo al rialzo sin qui è stata chiara ed ha smentito le variegate profezie di sventura.

Le ragioni

Ma come mai le Borse nel loro complesso non hanno rallentato, dopo aver recuperato i livelli pre pandemia già nell’estate del 2020, e nell’ultimo...