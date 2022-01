Cosa sta succedendo in Turchia? Il carovita, che da mesi galoppa, continua a mettere sotto pressione la lira turca, che in un anno ha perso circa la metà del suo valore contro dollaro. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan, dai cui ordini dipende anche l’agire della banca centrale, è tuttavia contrario ai rialzi dei tassi d’interesse, sostenendo che essi causerebbero inflazione invece di controllarla (come insegna la dottrina economica classica). Secondo Erdogan, i tassi d’interesse bassi dovrebbero stimolare gli investimenti, la produzione e quindi sostenere l’occupazione. Inoltre il deprezzamento della lira turca dovrebbe attirare gli investimenti stranieri, stimolare le esportazioni a scapito delle importazioni e bilanciare il deficit delle partite correnti, il che dovrebbe abbassare l’inflazione....