La variante Delta mette l’economia cinese sotto pressione

Prima a subire un arresto economico a causa della pandemia, fino a inizio anno la Cina sembrava essere anche il Paese che prima si stava riprendendo dalla crisi. Tuttavia, a fronte delle nuove misure sanitarie restrittive a causa della variante Delta, la ripresa sta già perdendo slancio, con probabili ripercussioni per la congiuntura di tutto il mondo.

Secondo i dati dell’Ufficio statistico di Pechino diffusi ieri, in luglio la produzione industriale cinese è cresciuta solo del 6,4% su base annua, nettamente meno del previsto. Gli analisti interpellati da Reuters si attedenvano un+7,8%, dopo che la produzione era salita dell’8,3% a giugno. Anche la spesa dei consumatori è stata inferiore alle previsioni, con le vendite al dettaglio che sono aumentate dell’8,5% invece dell’11,5% previsto, e comunque in forte calo rispetto al +12,1% di giugno. Anche gli investimenti in immobilizzazioni - un indicatore delle spese su elementi tra cui infrastrutture, immobili, macchinari e attrezzature - sono cresciuti del 10,3% nel periodo gennaio-luglio su base annua, al di sotto delle stime degli analisti dell’11,3% e in rallentamento sul 12,6% di gennaio-giugno. «Il recente aumento dei contagi da coronavirus e le misure di contenimento da parte dei politici richiedono il loro tributo», commentano gli economisti della Commerzbank Hao Zhou e Marco Wagner. La variante Delta a fine luglio era stata rilevata in almeno 12 città dopo il primo focolaio registrato a Nanchino, motivo per cui il governo ha deciso di mettere un blocco a diverse attività (come ristoranti, luoghi di intrattenimento e numerosi eventi commerciali).

Porti chiusi

Ma anche le fabbriche e i porti hanno subito dei blocchi parziali, come ad esempio quelli di Ningbo, il terzo più grande al mondo. Restrizioni sono state imposte in termini di numero di persone e di merci che entrano nelle aree portuali. Le navi tra l’altro stanno inceppando anche a Shanghai, con massicce interruzioni nella movimentazione di carichi containerizzati, il che genera forti preoccupazioni per ulteriori strozzature nelle catene di approvvigionamento globali. Ad aggravare la situazione nelle ultime settimane si sono aggiunti i disastri naturali, come le forti pioggi e inondazioni ad esempio nella provincia di Henan, economicamente molto rilevante.

Costi in crescita

La ripresa economica è ancora instabile e irregolare - ha commentato il portavoce dell’Ufficio Fu Linghui: deve ancora affrontare molte sfide e i vincoli di produzione sono aumentati». Il tasso di disoccupazione, che considera le aree urbanizzate e non include le decine di milioni di lavoratori migranti, si è attestato al 5,1% a luglio contro il 5% di giugno. La Cina ha fissato per il 2021 l’obiettivo di creare 11 milioni di nuovi posti di lavoro urbani per una disoccupazione urbana del 5,5%.

Previsioni ridotte

«Dato l’approccio di tolleranza zero della Cina verso il coronavirus - ha evidenziato l’economista Louis Kuijs di Oxford Economics - le future epidemie continueranno a rappresentare un rischio significativo per le prospettive economiche, anche se circa il 60% della popolazione è ora vaccinata». Non a caso già a inizio mese gli economisti avevano iniziato a tagliare le previsioni di crescita della Cina. Il FMI ha stimato un avanzamento del PIL dell’8,1% invece dell’8,4% iniziale, mentre Goldman Sachs ha dimezzato le attese per il terzo trimestre dal 5,8% al 2,3% e all’8,3% per l’intero anno, dall’8,6% precedente, prevedendo ulteriori problemi lungo le catene di approvvigionamento globali, che oltre a creare blocchi produttivi generano rialzi nei prezzi di consumo.

A soffrire particolarmente dell’aumento dei prezzi delle materie prime rischiano di essere soprattutto le piccole e medie imprese, perchè non riusciranno a trasferire l’aumento dei costi agli acquirenti.

Con i dati congiunturali più deboli del previsto aumentano anche le speculazioni riguardo ad ulteriori stimoli economici da parte del governo e della banca centrale. Secondo gli esperti della Commerzbank a breve tuttavia non c’è da asepttarsi fondamentali cambiamenti di rotta. A inizio settimana infatti la People Bank of China ha lasciato invariati i tassi d’interesse sulla linea di credito, «suggerendo che le autorità credono che le condizioni macroeconomiche siano ancora in un intervallo accettabile».

