I listini stanno correndo. Come valutare la situazione? Lo abbiamo chiesto a Burkhard Varnholt, Chief Investment Officer di Credit Suisse (Svizzera).

Le Borse sono ai massimi. Dal crollo registrato a inizio 2020, l’indice Dow Jones è salito ormai del 75%. Lei ritiene che le azioni siano ora care?

«Naturalmente sono care. Ma questo non è un buon indicatore per il timing. E comunque: crede che le obbligazioni siano a buon mercato? Non penso proprio. Tuttavia, la storia insegna che tutti i picchi azionari sono stati accompagnati da obbligazioni convenienti. In altre parole: la vera euforia irrazionale non è alle nostre spalle, ma verosimilmente deve ancora arrivare. Potrebbero però passare anni prima che succeda – nessuno lo può prevedere. Attualmente nella nostra gestione patrimoniale abbiamo allineato...