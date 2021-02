Läderach, azienda a conduzione familiare con sede a Glarona e attiva nel cioccolato di qualità, ha firmato un accordo per rilevare i contratti d’affitto che la sua concorrente belga Godiva possiede negli Stati Uniti, indica una nota odierna. I dettagli finanziari dell’operazione non sono noti.

La società, fondata nel 1962, attualmente impiega circa 1000 lavoratori, di cui 900 in Svizzera. I suoi prodotti a base di cioccolata sono venduti in oltre 100 negozi nella Confederazione, ma anche in Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, nonché in Medio Oriente e in Asia tramite partner di distribuzione.