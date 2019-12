Il co-fondatore di Uber, Travis Kalanick, lascia il consiglio di amministrazione dell’app per auto con conducente. Il top manager lascerà alla fine dell’anno per concentrarsi «su nuove attività e sulla filantropia».

«Uber è stata una parte della mia vita per gli ultimi 10 anni. Alla fine del decennio, con Uber ormai quotata in Borsa, mi sembra il momento giusto per concentrarmi sulle mie attività e sulla filantropia», mette in evidenza Kalanich.